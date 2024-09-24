В Херсонской области утром россияне атаковали дроном Понятовку, ранили местного

В Херсонской области в селе Понятовка утром российский беспилотник сбросил взрывчатку на 61-летнего мужчину, он находится в больнице, сообщили в Херсонской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Из-за атаки российского БПЛА в Понятовке пострадал местный житель. Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 61-летнего мужчину около пяти утра", - говорится в сообщении.

У мужчины - взрывная травма, множественные осколочные ранения живота и ноги. Сейчас он находится в больнице, где получает необходимую медпомощь, указали в ОВА.

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