В Херсонской области утром россияне атаковали дроном Понятовку, ранили местного
Киев • УНН
В селе Понятовка Херсонской области российский беспилотник сбросил взрывчатку на 61-летнего мужчину. Пострадавший получил множественные ранения и сейчас находится в больнице.
В Херсонской области в селе Понятовка утром российский беспилотник сбросил взрывчатку на 61-летнего мужчину, он находится в больнице, сообщили в Херсонской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Из-за атаки российского БПЛА в Понятовке пострадал местный житель. Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 61-летнего мужчину около пяти утра", - говорится в сообщении.
У мужчины - взрывная травма, множественные осколочные ранения живота и ноги. Сейчас он находится в больнице, где получает необходимую медпомощь, указали в ОВА.
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