Двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Станіславу на Херсонщині
Київ • УНН
У Станіславі на Херсонщині через ворожий удар постраждали двоє людей. 58-річну жінку госпіталізували з множинними травмами, 20-річному чоловіку надали допомогу на місці.
Через ворожий удар по Станіславу на Херсонщині постраждали двоє людей, які перебували на вулиці. Про це повідомили у Херсонській ОВА, передає УНН.
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Повідомляється, що до лікарні шпиталізували 58-річну жінку, яка дістала вибухову травму, контузію, уламкові поранення кисті, попереку та ноги.
20-річному хлопцю меддопомогу бригада "швидкої" надала на місці. У нього – вибухова травма і контузія.
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У селі Понятівка Херсонської області російський безпілотник скинув вибухівку на 61-річного чоловіка. Потерпілий отримав множинні поранення і наразі перебуває в лікарні.
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