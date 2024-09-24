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Російські дрони вчергове атакували Херсон та передмістя: четверо поранених

Російські дрони вчергове атакували Херсон та передмістя: четверо поранених

Київ • УНН

 • 13739 перегляди

Окупанти завдали ударів з БпЛА по Херсону та передмістю. Постраждали чотири людини - 65-річна жінка, 57-річний водій, 21-річна дівчина та 67-річний чоловік. Усі отримали вибухові травми та поранення.

Російські війська завдали ударів з дронів по Херсону та передмістю. Постраждали чотири людини - дві жінки та два чоловіки, повідомили у Херсонській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними ОВА, окупаційні війська вдарили з дрона по Кіндійці, передмістю Херсона. Через скидання вибухівки з БпЛА 65-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Її доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Зі слів голови Херсонської МВА Романа Мрочка, близько 12:00 російські окупанти з дрона атакували Дніпровський район міста. "Під обстріл потрапили працівники комунального підприємства "Парки Херсона". Суттєво пошкоджено навантажувач. 57-річний водій звернувся до медиків по допомогу. У нього діагностували мінно-вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини, рук та ніг. Наразі його дообстежують", - вказав Мрочко у Telegram.

В ОВА підтвердили, що у Дніпровському районі Херсона через атаку російського БпЛА постраждав 57-річний чоловік. Також, за даними ОВА, до лікарні доставили херсонку, яку постраждала через атаку російського дрона у Дніпровському районі міста. У 21-річної дівчини – вибухова травма і контузія. Їй надали меддопомогу, надалі потерпіла лікуватиметься амбулаторно.

Окрім того, як повідомили в ОВА, "швидка" доставила до лікарні чоловіка, який постраждав в Антонівці у передмісті Херсона через удар російського БпЛА. У 67-річного потерпілого – вибухова травма, множинні опіки рук, ніг, спини, грудної клітини та дихальних шляхів. Його шпиталізували для надання меддопомоги.

Двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Станіславу на Херсонщині24.09.24, 12:52 • 14685 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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