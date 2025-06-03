Атака "шахедів" на Чернігів: дві людини поранені, згорів приватний будинок

Внаслідок падіння шахедів у Чернігові в ніч на 3 червня поранено дві людини. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує УНН.

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За його словами, одна людина отримала тяжкі поранення, вона направлена до медичного закладу. Друга отримала поранення середньої тяжкості.

Внаслідок падіння шахедів у місті згорів приватний будинок. Пошкоджень зазнали пʼятиповерхівка та декілька приватних будинків - написав Брижинський.

Він уточнив, що пораненим надається уся необхідна допомога. На місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків, "працюють усі аварійні служби".

Нагадаємо

В Чернігові в ніч на вівторок, 3 червня, було зафіксовано влучання "Шахеда", внаслідок якого є жертви. Як повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, влучання сталося у приватному секторі міста.

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