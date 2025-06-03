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Атака "шахедов" на Чернигов: два человека ранены, сгорел частный дом

Киев • УНН

 • 90 просмотра

В Чернигове в результате падения шахедов 3 июня ранены два человека, один из них в тяжелом состоянии. Сгорел частный дом, повреждена пятиэтажка и другие здания.

Атака "шахедов" на Чернигов: два человека ранены, сгорел частный дом

В результате падения шахедов в Чернигове в ночь на 3 июня ранены два человека. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, информирует УНН.

Детали

По его словам, один человек получил тяжелые ранения, он направлен в медицинское учреждение. Второй получил ранения средней тяжести.

В результате падения шахедов в городе сгорел частный дом. Повреждения получили пятиэтажка и несколько частных домов

- написал Брижинский.

Он уточнил, что раненым оказывается вся необходимая помощь. На месте происшествия развернут штаб по ликвидации последствий, "работают все аварийные службы".

Напомним

В Чернигове в ночь на вторник, 3 июня, было зафиксировано попадание "Шахеда", в результате которого есть жертвы. Как сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, попадание произошло в частном секторе города.

Полтавщина подверглась вражеской атаке: есть повреждения 02.06.25, 16:52 • 1660 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Шахед-136
Чернигов
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