Атака "шахедов" на Чернигов: два человека ранены, сгорел частный дом

В результате падения шахедов в Чернигове в ночь на 3 июня ранены два человека. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, информирует УНН.

Детали

По его словам, один человек получил тяжелые ранения, он направлен в медицинское учреждение. Второй получил ранения средней тяжести.

В результате падения шахедов в городе сгорел частный дом. Повреждения получили пятиэтажка и несколько частных домов - написал Брижинский.

Он уточнил, что раненым оказывается вся необходимая помощь. На месте происшествия развернут штаб по ликвидации последствий, "работают все аварийные службы".

Напомним

В Чернигове в ночь на вторник, 3 июня, было зафиксировано попадание "Шахеда", в результате которого есть жертвы. Как сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, попадание произошло в частном секторе города.

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