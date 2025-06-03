Атака "шахедов" на Чернигов: два человека ранены, сгорел частный дом
Киев • УНН
В Чернигове в результате падения шахедов 3 июня ранены два человека, один из них в тяжелом состоянии. Сгорел частный дом, повреждена пятиэтажка и другие здания.
В результате падения шахедов в Чернигове в ночь на 3 июня ранены два человека. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, информирует УНН.
Детали
По его словам, один человек получил тяжелые ранения, он направлен в медицинское учреждение. Второй получил ранения средней тяжести.
В результате падения шахедов в городе сгорел частный дом. Повреждения получили пятиэтажка и несколько частных домов
Он уточнил, что раненым оказывается вся необходимая помощь. На месте происшествия развернут штаб по ликвидации последствий, "работают все аварийные службы".
Напомним
В Чернигове в ночь на вторник, 3 июня, было зафиксировано попадание "Шахеда", в результате которого есть жертвы. Как сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, попадание произошло в частном секторе города.
Полтавщина подверглась вражеской атаке: есть повреждения 02.06.25, 16:52 • 1660 просмотров