Горіли храм і банк: ДСНС показали наслідки атаки рф на Дніпропетровщину 10 листопада
Київ • УНН
У ніч на 10 листопада російські окупанти атакували Синельниківський район та Нікополь. Внаслідок ударів зайнялися купол храму, дах банку та житловий будинок, пожежі ліквідовано, постраждалих немає.
У ніч на 10 листопада російські окупанти завдали ударів БПЛА по Синельниківському району та Нікополю у Дніпропетровській області. В результаті ударів спалахнули купол храму та дах будівлі банку, повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Крім того, в Нікополі через ворожу атаку зайнявся житловий будинок. Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі, постраждалих немає.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала фото наслідків атаки.
Нагадаємо
Внаслідок російської атаки на Дніпро в ніч на 8 листопада кількість потерпілих зросла до 13 людей. Місто оголосило дводенну жалобу 9 та 10 листопада за загиблими.