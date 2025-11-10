Горели храм и банк: ГСЧС показали последствия атаки рф на Днепропетровщину 10 ноября
Киев • УНН
В ночь на 10 ноября российские оккупанты атаковали Синельниковский район и Никополь. В результате ударов загорелись купол храма, крыша банка и жилой дом, пожары ликвидированы, пострадавших нет.
В ночь на 10 ноября российские оккупанты нанесли удары БПЛА по Синельниковскому району и Никополю в Днепропетровской области. В результате ударов загорелись купол храма и крыша здания банка, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Подробности
Кроме того, в Никополе из-за вражеской атаки загорелся жилой дом. Спасатели оперативно ликвидировали все пожары, пострадавших нет.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото последствий атаки.
Напомним
В результате российской атаки на Днепр в ночь на 8 ноября число пострадавших возросло до 13 человек. Город объявил двухдневный траур 9 и 10 ноября по погибшим.