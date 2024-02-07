Атака рф залишила без світла жителів у Києві, Харкові та Миколаєві, у столиці знеструмила 19,4 тис. домівок - Міненерго
Київ • УНН
Вранці російські атаки залишили без світла майже 20 тисяч домівок у Києві, тисячу - у Харкові та понад 220 - у Миколаєві через пошкодження від обстрілів.
Через ранкову атаку рф є знеструмлення у трьох містах. У Києві в двох районах без світла залишилися 19,4 тисячі домівок, у Харкові - ще тисяча, у Миколаєві - понад 220 споживачів, повідомили у середу у Міненерго, пише УНН.
Київ
"Внаслідок обстрілу відключилися лінії електропередачі. Знеструмлено підстанції. Через це відключена частина споживачів у Дніпровському та Деснянському районах – загалом 19,4 тисячі абонентів. Без світла залишилися заклади охорони здоров’я", - ідеться у повідомленні міністерства у соцмережах.
Як вказано, характер пошкоджень з’ясовується. "Енергетики розраховують заживити споживачів упродовж трьох годин", - сказано у повідомленні.
Харків
"Після ранкового ракетного обстрілу пошкоджено електромережі, знеструмлено близько 1000 споживачів. Їх розраховують заживити впродовж дня", - вказали у Міненерго.
Миколаїв
"Через ранкові обстріли відключено 220 побутових та 6 юридичних споживачів. Їх планують заживити до кінця дня, після того, як дозволить безпекова ситуація", - повідомили у відомстві.
У Києві світло у будинки після атаки рф планують повернути протягом трьох-чотирьох годин - ДТЕК07.02.24, 09:20 • 35246 переглядiв