Атака рф оставила без света жителей в Киеве, Харькове и Николаеве, в столице обесточила 19,4 тыс. домов - Минэнерго

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  180070 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  196634 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  173026 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  169156 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  268662 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  355189 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  334255 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Атака рф оставила без света жителей в Киеве, Харькове и Николаеве, в столице обесточила 19,4 тыс. домов - Минэнерго

Утром российские атаки оставили без света почти 20 тысяч домов в Киеве, тысячу - в Харькове и более 220 - в Николаеве из-за повреждений от обстрелов.

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Атака рф оставила без света жителей в Киеве, Харькове и Николаеве, в столице обесточила 19,4 тыс. домов - Минэнерго

Атака рф на Львовскую область: в ОВА сообщили о попадании в промышленный объект в Дрогобыче, одна ракета сбита

В промышленный объект в Дрогобыче (Украина) попала ракета, частично разрушив здание и вызвав пожар на площади 300 кв. м., а еще одна ракета была сбита в Стрыйском районе, жертв не было.

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Атака рф на Львовскую область: в ОВА сообщили о попадании в промышленный объект в Дрогобыче, одна ракета сбита

Атака рф на Николаев: в ГСЧС показали последствия

Мужчина умер в Николаеве после ранений, полученных в результате российских обстрелов, которые повредили около 20 жилых домов, а также газовые и водопроводные сети в городе.

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Атака рф на Николаев: в ГСЧС показали последствия

Украинская ПВО сбила примерно два десятка ракет над Киевом - КМВА

Украинская противовоздушная оборона сбила около двух десятков российских крылатых ракет над Киевом, в результате чего один человек получил ранения и была повреждена энергетическая инфраструктура.

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Украинская ПВО сбила примерно два десятка ракет над Киевом - КМВА

В Киеве свет в дома после атаки рф планируют вернуть в течение трех-четырех часов - ДТЭК

Две высоковольтные линии электропередач в Киеве были повреждены обломками утреннего ракетного обстрела, в результате чего часть города осталась без электричества, но ожидается, что электроснабжение будет восстановлено в течение трех-четырех часов.

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В Киеве свет в дома после атаки рф планируют вернуть в течение трех-четырех часов - ДТЭК

Количество пострадавших из-за атаки рф на Киев увеличилось до девяти: среди них - беременная

Количество пострадавших от российской ракетной атаки на Киев возросло до девяти, из них шестеро госпитализированы из жилого дома, одна из них - беременная женщина.

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Количество пострадавших из-за атаки рф на Киев увеличилось до девяти: среди них - беременная

Из-за ракетной атаки рф повреждены подземные электросети в одном из районов столицы: что известно

В результате российского ракетного обстрела Киева в Днепровском районе были повреждены подземные электросети.

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Из-за ракетной атаки рф повреждены подземные электросети в одном из районов столицы: что известно

Преступление без наказания: скандальная экс-чиновница путешествует по миру вместо ответственности за "сбыт" одесского онкоцентра

Бывшая чиновница Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьева недавно посетила Германию в составе делегации во главе с министром здравоохранения Украины, несмотря на ее роль в передаче трех химиотерапевтических отделений Одесского областного онкологического диспансера в частные руки в 2022 году.

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Преступление без наказания: скандальная экс-чиновница путешествует по миру вместо ответственности за "сбыт" одесского онкоцентра

Харьков утром враг атаковал ракетами С-300, есть пострадавшая - ОВА

Сегодня утром российские войска атаковали Харьков ракетами С-300, ранив одну женщину.

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Харьков утром враг атаковал ракетами С-300, есть пострадавшая - ОВА

россияне за сутки выпустили по Херсонщине 150 снарядов: есть погибший и трое раненых

За минувшие сутки россияне выпустили 150 снарядов по Херсонской области, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения, целясь в жилые кварталы.

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россияне за сутки выпустили по Херсонщине 150 снарядов: есть погибший и трое раненых