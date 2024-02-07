Атака рф оставила без света жителей в Киеве, Харькове и Николаеве, в столице обесточила 19,4 тыс. домов - Минэнерго

Из-за утренней атаки рф есть обесточивание в трех городах. В Киеве в двух районах без света остались 19,4 тысячи домов, в Харькове - еще тысяча, в Николаеве - более 220 потребителей, сообщили в среду в Минэнерго, пишет УНН.

Киев

"В результате обстрелов отключились линии электропередачи. Обесточены подстанции. Из-за этого отключена часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах - всего 19,4 тысячи абонентов. Без света остались учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении министерства в соцсетях.

Как указано, характер повреждений выясняется. "Энергетики рассчитывают запитать потребителей в течение трех часов", - сказано в сообщении.

Харьков

"После утреннего ракетного обстрела повреждены электросети, обесточены около 1000 потребителей. Их рассчитывают запитать в течение дня", - указали в Минэнерго.

Николаев

"Из-за утренних обстрелов отключено 220 бытовых и 6 юридических потребителей. Их планируют запитать до конца дня, после того, как позволит ситуация с безопасностью", - сообщили в ведомстве.

В Киеве свет в дома после атаки рф планируют вернуть в течение трех-четырех часов - ДТЭК