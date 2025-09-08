Атака рф на Київщину: 8000 абонентів залишились без газу на два дні

$41.220.13
Ексклюзив
08:37 • 2154 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 9302 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 16463 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 31175 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 55699 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 71862 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 78328 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 117572 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 99268 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 54565 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
Ракетні програми і виробництво дронів: Умєров анонсував технологічну Ставку для посилення оборони
8 вересня, 00:00 • 11156 перегляди
З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ
8 вересня, 01:49 • 12646 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення суду
05:30 • 11846 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: поради
06:30 • 10602 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
06:53 • 7778 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
06:53 • 8038 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: поради
06:30 • 10736 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення суду
05:30 • 11988 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 117570 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 99266 перегляди
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Сі Цзіньпін
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Китай
Київська область
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
06:53 • 8038 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
7 вересня, 08:47 • 21861 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка
6 вересня, 18:22 • 27022 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
4 вересня, 10:35 • 59079 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
4 вересня, 09:16 • 115871 перегляди
Фейкові новини
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Свіфт

Атака рф на Київщину: 8000 абонентів залишились без газу на два дні

Київ • УНН

 • 670 перегляди

Через російську атаку на Київщині 8 та 9 вересня буде відсутнє газопостачання в Обухівському районі. Послуга буде відновлена поступово для 8093 абонентів.

Атака рф на Київщину: 8000 абонентів залишились без газу на два дні

Через російську атаку в Обухівському районі Київщини 8 та 9 вересня буде відсутнє газопосточання. Про це повідомив у Telegram начальник Київської ОВА Микола Калашник, передає УНН.

Деталі

Наразі відбуваються аварійні роботи газомережі - послуга буде відновлена поступово, написав чиновник.

Йдеться про абонентів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки. Загалом газопостачання буде відключено для 8093 абонентів

- уточнив Калашник.

Нагадаємо

У ніч на 8 вересня російські окупанти атакували об'єкт теплової генерації на Київщині. Місцеві ЗМІ і Telegram-канали уточнюють, що йдеться про Трипільську ТЕС, яка вже зазнавала російських ударів у 2024 році.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Київська область
Україна