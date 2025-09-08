Атака рф на Київщину: 8000 абонентів залишились без газу на два дні
Київ • УНН
Через російську атаку на Київщині 8 та 9 вересня буде відсутнє газопостачання в Обухівському районі. Послуга буде відновлена поступово для 8093 абонентів.
Через російську атаку в Обухівському районі Київщини 8 та 9 вересня буде відсутнє газопосточання. Про це повідомив у Telegram начальник Київської ОВА Микола Калашник, передає УНН.
Деталі
Наразі відбуваються аварійні роботи газомережі - послуга буде відновлена поступово, написав чиновник.
Йдеться про абонентів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки. Загалом газопостачання буде відключено для 8093 абонентів
Нагадаємо
У ніч на 8 вересня російські окупанти атакували об'єкт теплової генерації на Київщині. Місцеві ЗМІ і Telegram-канали уточнюють, що йдеться про Трипільську ТЕС, яка вже зазнавала російських ударів у 2024 році.