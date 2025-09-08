Атака рф на Киевскую область: 8000 абонентов остались без газа на два дня
Киев • УНН
Из-за российской атаки в Киевской области 8 и 9 сентября будет отсутствовать газоснабжение в Обуховском районе. Услуга будет восстановлена постепенно для 8093 абонентов.
Детали
Сейчас проводятся аварийные работы газовой сети - услуга будет восстановлена постепенно, написал чиновник.
Речь идет об абонентах Козина, Жуковцев, Украинки, Плютов, Веремья, Халепья, Триполья и Щербановки. Всего газоснабжение будет отключено для 8093 абонентов
Напомним
В ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали объект тепловой генерации в Киевской области. Местные СМИ и Telegram-каналы уточняют, что речь идет о Трипольской ТЭС, которая уже подвергалась российским ударам в 2024 году.