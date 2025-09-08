Атака рф на Киевскую область: 8000 абонентов остались без газа на два дня

$41.220.13
48.160.03
ukenru
Эксклюзив
08:37 • 1630 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
06:26 • 8324 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 16080 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 30772 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 55363 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 71667 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 78211 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 117248 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 98954 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 54515 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
55%
755мм
Популярные новости
Десятки американцев погибли, защищая Украину от российской агрессии7 сентября, 23:20 • 16510 просмотра
Ракетные программы и производство дронов: Умеров анонсировал технологическую Ставку для усиления обороны8 сентября, 00:00 • 10905 просмотра
С военных якобы требуют средства на одном из сборных пунктов: появилась реакция Сухопутных войск ВСУ8 сентября, 01:49 • 12389 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto05:30 • 11392 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto06:30 • 10136 просмотра
публикации
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 7106 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto06:30 • 10186 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto05:30 • 11442 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 117248 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 98954 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Си Цзиньпин
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 7110 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 21719 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 26875 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 58939 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 115697 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
СВИФТ

Атака рф на Киевскую область: 8000 абонентов остались без газа на два дня

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Из-за российской атаки в Киевской области 8 и 9 сентября будет отсутствовать газоснабжение в Обуховском районе. Услуга будет восстановлена постепенно для 8093 абонентов.

Атака рф на Киевскую область: 8000 абонентов остались без газа на два дня

Из-за российской атаки в Обуховском районе Киевской области 8 и 9 сентября будет отсутствовать газоснабжение. Об этом сообщил в Telegram начальник Киевской ОВА Николай Калашник, передает УНН.

Детали

Сейчас проводятся аварийные работы газовой сети - услуга будет восстановлена постепенно, написал чиновник.

Речь идет об абонентах Козина, Жуковцев, Украинки, Плютов, Веремья, Халепья, Триполья и Щербановки. Всего газоснабжение будет отключено для 8093 абонентов

- уточнил Калашник.

Напомним

В ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали объект тепловой генерации в Киевской области. Местные СМИ и Telegram-каналы уточняют, что речь идет о Трипольской ТЭС, которая уже подвергалась российским ударам в 2024 году.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Киевская область
Украина