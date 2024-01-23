Атака рф на Київ: на Печерську пожежа в нежитловій будівлі, влучання в дитсадок не підтвердилося

У Києві у Печерському районі на тлі ворожої атаки сталася пожежа в нежитловій будівлі, її гасять. Влучання в дитсадок у Святошинському районі столиці не підтвердилася. Про це повідомив у вівторок мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.

У Печерському районі гасять пожежу в нежитловій будівлі. Інформація про влучання в дитсадок у Святошинському не підтвердилася. Поруч з приміщенням закладу палають автівки - написав Кличко у Telegram.

У КМВА у Telegram також підтвердили, що зафіксовано пошкодження нежитлової будівлі в Печерському районі столиці. Деталі з’ясовуються.

Нагадаємо

Зранку російська армія завдала масованого удару по Україні. Вибухи вже лунали у Києві, працювала протиповітряна оборона.

Годиною раніше ворог вдарив по передмістю Харкова, там є влучання і постраждалі. Також влучання зафіксовано у самому Харкові, є перебої з водою та світлом.

Ракетний обстріл у Києві: є поранені, пошкоджено будинки, дитячий садок та автомобілі