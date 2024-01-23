Атака рф на Киев: на Печерске пожар в нежилом здании, попадание в детсад не подтвердилось

В Киеве в Печерском районе на фоне вражеской атаки произошел пожар в нежилом здании, его тушат. Попадание в детсад в Святошинском районе столицы не подтвердилось. Об этом сообщил во вторник мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

В Печерском районе тушат пожар в нежилом здании. Информация о попадании в детсад в Святошинском не подтвердилась. Рядом с помещением заведения горят машины - написал Кличко в Telegram.

В КГВА в Telegram также подтвердили, что зафиксировано повреждение нежилого здания в Печерском районе столицы. Детали выясняются.

Напомним

Утром российская армия нанесла массированный удар по Украине. Взрывы уже раздавались в Киеве, работала противовоздушная оборона.

Часом ранее враг ударил по пригороду Харькова, там есть попадания и пострадавшие. Также попадание зафиксировано в самом Харькове, есть перебои с водой и светом.

Ракетный обстрел в Киеве: есть раненые, повреждены дома, детский сад и автомобили