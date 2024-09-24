Атака рф на Харків: 5 постраждалих, попередньо є загиблі, під завалами люди
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Харкова поранено щонайменше 5 осіб, троє у тяжкому стані. За попередніми даними є загиблі, люди залишаються під завалами житлових будинків.
У Харкові внаслідок атаки рф щонайменше 5 людей поранено, троє людей отримали тяжкі поранення, під завалами - люди, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, за попередньою інформацією, що потребує підтвердження, є загиблі, пише УНН.
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"Щонайменше троє поранених у тяжкому стані. Є прильоти по житлових багатоповерхівках. Інформація оновлюється", - написав Синєгубов у Telegram.
І згодом додав: "Кількість постраждалих збільшилася до пʼяти".
"Люди знаходяться під завалами. У одну з багатоповерхівок - пряме влучання", - вказав голова ОВА.
"За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, на жаль, є загиблі", - написав мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
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