Атака рф на Харьков: 5 пострадавших, предварительно есть погибшие, под завалами люди
Киев • УНН
В результате российского обстрела Харькова ранены по меньшей мере 5 человек, трое в тяжелом состоянии. По предварительным данным есть погибшие, люди остаются под завалами жилых домов.
В Харькове в результате атаки рф по меньшей мере 5 человек ранены, три человека получили тяжелые ранения, под завалами - люди, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, по предварительной информации, требующей подтверждения, есть погибшие, пишет УНН.
Детали
"По меньшей мере трое раненых в тяжелом состоянии. Есть прилеты по жилым многоэтажкам. Информация обновляется", - написал Синегубов в Telegram.
И позже добавил: "Количество пострадавших увеличилось до пяти".
"Люди находятся под завалами. В одну из многоэтажек - прямое попадание", - указал глава ОВА.
"По предварительной информации, требующей подтверждения, к сожалению, есть погибшие", - написал мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
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