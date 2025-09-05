Атака рф на Дніпропетровщину: під ударом опинилось підприємство, фото

російські окупанти атакували у ніч на 5 вересня Дніпропетровську область - вони вдарили по підприємству в обласному центрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на території підприємства виникли пожежі, вогнеборці їх ліквідували.

Минулось без загиблих і постраждалих. Паралельно з’явились фото ліквідації наслідків ворожих ударів.

Нагадаємо

У ніч на 5 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку Дніпропетровської області. Сили оборони України збили 15 безпілотників.

Також УНН повідомляв, що внаслідок дронових ударів України по НПЗ в росії і на окупованих територіях, у країні-агресорі спостерігається дефіцит бензину.