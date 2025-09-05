Атака рф на Дніпропетровщину: під ударом опинилось підприємство, фото

$41.370.01
4 вересня, 17:30 • 18269 перегляди
4 вересня, 14:39 • 38263 перегляди
4 вересня, 14:02 • 32055 перегляди
4 вересня, 10:04 • 35282 перегляди
4 вересня, 08:49 • 37914 перегляди
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 29179 перегляди
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 24140 перегляди
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 52267 перегляди
3 вересня, 17:28 • 42231 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 294611 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 288033 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 280021 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 43339 перегляди
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із ЗеленськимVideo02:33 • 7286 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 14614 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 41266 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 30641 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Україна
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Білий дім
Чернігівська область
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 16666 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 41265 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 17570 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 23101 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 25005 перегляди
Fox News
Шахед-136
Фейкові новини
Мі-8
Атака рф на Дніпропетровщину: під ударом опинилось підприємство, фото

Київ • УНН

 • 58 перегляди

В ніч на 5 вересня російські окупанти атакували Дніпропетровську область, вдаривши по підприємству в обласному центрі. Пожежі ліквідовано, постраждалих немає.

Атака рф на Дніпропетровщину: під ударом опинилось підприємство, фото

російські окупанти атакували у ніч на 5 вересня Дніпропетровську область - вони вдарили по підприємству в обласному центрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на території підприємства виникли пожежі, вогнеборці їх ліквідували.

Минулось без загиблих і постраждалих. Паралельно з’явились фото ліквідації наслідків ворожих ударів.

Нагадаємо

У ніч на 5 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку Дніпропетровської області. Сили оборони України збили 15 безпілотників.

Також УНН повідомляв, що внаслідок дронових ударів України по НПЗ в росії і на окупованих територіях, у країні-агресорі спостерігається дефіцит бензину.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна