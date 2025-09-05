Атака рф на Дніпропетровщину 5 вересня: 15 безпілотників збито, є влучання у підприємство
Київ • УНН
Вночі 5 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область. Сили оборони України збили 15 безпілотників, ворог поцілив у підприємство в Дніпрі та використав FPV-дрон у Покровській громаді.
У ніч на 5 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку Дніпропетровської області. Сили оборони України збили 15 безпілотників, повідомив в Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
У місті Дніпро росіяни поцілили по підприємству. Там виникли пожежі, до ліквідації залучили рятувальників.
Також противник використав FPV-дрон для удару по Покровській громаді Нікопольського району. Загиблих і постраждалих внаслідок ворожих ударів нема, каже Лисак.
Нагадаємо
У Харкові розпочали досудове розслідування за фактом удару російського безпілотника по навчальному закладу. Йдеться про ліцей в Салтівському районі - удар стався 3 вересня.