$41.370.01
48.200.03
ukenru
4 вересня, 17:30 • 16937 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 35763 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 29952 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 33333 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 36292 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 28388 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 23602 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 50939 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 41975 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 45129 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Атака рф на Дніпропетровщину 5 вересня: 15 безпілотників збито, є влучання у підприємство

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Вночі 5 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область. Сили оборони України збили 15 безпілотників, ворог поцілив у підприємство в Дніпрі та використав FPV-дрон у Покровській громаді.

Атака рф на Дніпропетровщину 5 вересня: 15 безпілотників збито, є влучання у підприємство

У ніч на 5 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку Дніпропетровської області. Сили оборони України збили 15 безпілотників, повідомив в Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

У місті Дніпро росіяни поцілили по підприємству. Там виникли пожежі, до ліквідації залучили рятувальників.

Також противник використав FPV-дрон для удару по Покровській громаді Нікопольського району. Загиблих і постраждалих внаслідок ворожих ударів нема, каже Лисак.

Нагадаємо

У Харкові розпочали досудове розслідування за фактом удару російського безпілотника по навчальному закладу. Йдеться про ліцей в Салтівському районі - удар стався 3 вересня.

Євген Устименко

Війна в Україні
Сергій Лисак
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
