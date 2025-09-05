$41.370.01
4 сентября, 17:30 • 16929 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 35746 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 29939 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 33322 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 36282 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 28383 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 23599 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 50932 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 41971 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 45124 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Google Play

Атака рф на Днепропетровщину 5 сентября: 15 беспилотников сбиты, есть попадание в предприятие

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Ночью 5 сентября российские оккупанты совершили массированную атаку на Днепропетровскую область. Силы обороны Украины сбили 15 беспилотников, враг попал в предприятие в Днепре и использовал FPV-дрон в Покровской общине.

Атака рф на Днепропетровщину 5 сентября: 15 беспилотников сбиты, есть попадание в предприятие

В ночь на 5 сентября российские оккупанты совершили массированную атаку Днепропетровской области. Силы обороны Украины сбили 15 беспилотников, сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В городе Днепр россияне попали по предприятию. Там возникли пожары, к ликвидации привлекли спасателей.

Также противник использовал FPV-дрон для удара по Покровской общине Никопольского района. Погибших и пострадавших в результате вражеских ударов нет, говорит Лысак.

Напомним

В Харькове начали досудебное расследование по факту удара российского беспилотника по учебному заведению. Речь идет о лицее в Салтовском районе - удар произошел 3 сентября.

Евгений Устименко

Война в Украине
Сергей Лысак
Днепропетровская область
Днепр
Харьков