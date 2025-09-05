Атака рф на Днепропетровщину 5 сентября: 15 беспилотников сбиты, есть попадание в предприятие
Киев • УНН
Ночью 5 сентября российские оккупанты совершили массированную атаку на Днепропетровскую область. Силы обороны Украины сбили 15 беспилотников, враг попал в предприятие в Днепре и использовал FPV-дрон в Покровской общине.
В ночь на 5 сентября российские оккупанты совершили массированную атаку Днепропетровской области. Силы обороны Украины сбили 15 беспилотников, сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В городе Днепр россияне попали по предприятию. Там возникли пожары, к ликвидации привлекли спасателей.
Также противник использовал FPV-дрон для удара по Покровской общине Никопольского района. Погибших и пострадавших в результате вражеских ударов нет, говорит Лысак.
Напомним
В Харькове начали досудебное расследование по факту удара российского беспилотника по учебному заведению. Речь идет о лицее в Салтовском районе - удар произошел 3 сентября.