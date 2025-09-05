Атака рф на Днепропетровщину: под ударом оказалось предприятие, фото

российские оккупанты атаковали в ночь на 5 сентября Днепропетровскую область - они ударили по предприятию в областном центре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на территории предприятия возникли пожары, пожарные их ликвидировали.

Обошлось без погибших и пострадавших. Параллельно появились фото ликвидации последствий вражеских ударов.

Напомним

В ночь на 5 сентября российские оккупанты совершили массированную атаку Днепропетровской области. Силы обороны Украины сбили 15 беспилотников.

Также УНН сообщал, что в результате дроновых ударов Украины по НПЗ в россии и на оккупированных территориях, в стране-агрессоре наблюдается дефицит бензина.