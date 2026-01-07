$42.560.14
6 січня, 19:00 • 17981 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 36785 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 117926 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 186914 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 73158 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 85386 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 65692 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 85741 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 167507 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 65188 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Атака рф на Дніпро 7 січня: пошкоджена будівля податкової служби, люди не постраждали

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Будівля податкової служби у Дніпрі пошкоджена внаслідок російської атаки в ніч на 7 січня. Вибуховою хвилею вибито вікна та двері, понівечені кабінети, але люди не постраждали.

Атака рф на Дніпро 7 січня: пошкоджена будівля податкової служби, люди не постраждали
Фото:www.facebook.com/Леся Карнаух

Внаслідок російської атаки в ніч на 7 січня пошкоджена будівля податкової служби у Дніпрі. Про це повідомила в Facebook в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух, передає УНН.

Деталі

Як зазначила Карнаух, вибуховою хвилею там вибито вікна і двері, понівечені кабінети, люди не постраждали.

Оперативно закриваємо пошкодження. Все втрачене обов’язково відновимо

- йдеться в дописі.

Також Карнаух опублікувала фото наслідків атаки.

Нагадаємо

У Дніпрі внаслідок атаки в ніч на 7 січня пошкоджена багатоповерхівка. Також виникли пожежі на територіях дитячого садка та профтехнічного училища.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Державна податкова служба України
Дніпро (місто)