Атака рф на Дніпро 7 січня: пошкоджена будівля податкової служби, люди не постраждали
Київ • УНН
Будівля податкової служби у Дніпрі пошкоджена внаслідок російської атаки в ніч на 7 січня. Вибуховою хвилею вибито вікна та двері, понівечені кабінети, але люди не постраждали.
Внаслідок російської атаки в ніч на 7 січня пошкоджена будівля податкової служби у Дніпрі. Про це повідомила в Facebook в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух, передає УНН.
Деталі
Як зазначила Карнаух, вибуховою хвилею там вибито вікна і двері, понівечені кабінети, люди не постраждали.
Оперативно закриваємо пошкодження. Все втрачене обов’язково відновимо
Також Карнаух опублікувала фото наслідків атаки.
Нагадаємо
У Дніпрі внаслідок атаки в ніч на 7 січня пошкоджена багатоповерхівка. Також виникли пожежі на територіях дитячого садка та профтехнічного училища.