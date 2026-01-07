Атака рф на Дніпро 7 січня: пошкоджена будівля податкової служби, люди не постраждали

Фото:www.facebook.com/Леся Карнаух

Внаслідок російської атаки в ніч на 7 січня пошкоджена будівля податкової служби у Дніпрі. Про це повідомила в Facebook в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух, передає УНН.

Деталі

Як зазначила Карнаух, вибуховою хвилею там вибито вікна і двері, понівечені кабінети, люди не постраждали.

Оперативно закриваємо пошкодження. Все втрачене обов’язково відновимо - йдеться в дописі.

Також Карнаух опублікувала фото наслідків атаки.

Нагадаємо

У Дніпрі внаслідок атаки в ніч на 7 січня пошкоджена багатоповерхівка. Також виникли пожежі на територіях дитячого садка та профтехнічного училища.