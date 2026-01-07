Атака рф на Днепр 7 января: повреждено здание налоговой службы, люди не пострадали

$42.560.14
6 января, 19:00 • 18046 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 36916 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 118118 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 187219 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 73221 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 85426 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 65724 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 85765 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 167575 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 65204 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Атака на Днепр: 7 пострадавших, среди них дети, повреждены жилые дома и учебные заведения
В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку
Чехия продолжит участие в инициативе по боеприпасам для Украины при условии финансирования другими государствами - премьер
Италия не отправит войска в Украину в рамках гарантий безопасности - Мелони
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 167585 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 166372 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Оксен Лисовой
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Париж
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле
Дамиано Давид из Måneskin и Дов Кэмерон объявили о помолвке
Атака рф на Днепр 7 января: повреждено здание налоговой службы, люди не пострадали

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Здание налоговой службы в Днепре повреждено в результате российской атаки в ночь на 7 января. Взрывной волной выбиты окна и двери, изуродованы кабинеты, но люди не пострадали.

Атака рф на Днепр 7 января: повреждено здание налоговой службы, люди не пострадали
Фото :www.facebook.com/Леся Карнаух

В результате российской атаки в ночь на 7 января повреждено здание налоговой службы в Днепре. Об этом сообщила в Facebook и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух, передает УНН.

Подробности

Как отметила Карнаух, взрывной волной там выбиты окна и двери, изуродованы кабинеты, люди не пострадали.

Оперативно закрываем повреждения. Все утраченное обязательно восстановим

- говорится в сообщении.

Также Карнаух опубликовала фото последствий атаки.

Напомним

В Днепре в результате атаки в ночь на 7 января повреждена многоэтажка. Также возникли пожары на территориях детского сада и профтехнического училища.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Государственная налоговая служба Украины
Днепр