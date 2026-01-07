Атака рф на Днепр 7 января: повреждено здание налоговой службы, люди не пострадали
Киев • УНН
Здание налоговой службы в Днепре повреждено в результате российской атаки в ночь на 7 января. Взрывной волной выбиты окна и двери, изуродованы кабинеты, но люди не пострадали.
В результате российской атаки в ночь на 7 января повреждено здание налоговой службы в Днепре. Об этом сообщила в Facebook и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух, передает УНН.
Подробности
Как отметила Карнаух, взрывной волной там выбиты окна и двери, изуродованы кабинеты, люди не пострадали.
Оперативно закрываем повреждения. Все утраченное обязательно восстановим
Также Карнаух опубликовала фото последствий атаки.
Напомним
В Днепре в результате атаки в ночь на 7 января повреждена многоэтажка. Также возникли пожары на территориях детского сада и профтехнического училища.