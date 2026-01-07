Атака рф на Днепр 7 января: повреждено здание налоговой службы, люди не пострадали

Фото :www.facebook.com/Леся Карнаух

В результате российской атаки в ночь на 7 января повреждено здание налоговой службы в Днепре. Об этом сообщила в Facebook и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух, передает УНН.

Подробности

Как отметила Карнаух, взрывной волной там выбиты окна и двери, изуродованы кабинеты, люди не пострадали.

Оперативно закрываем повреждения. Все утраченное обязательно восстановим - говорится в сообщении.

Также Карнаух опубликовала фото последствий атаки.

Напомним

В Днепре в результате атаки в ночь на 7 января повреждена многоэтажка. Также возникли пожары на территориях детского сада и профтехнического училища.