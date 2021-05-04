Астронавт та законодавець: у США привели до присяги нового главу NASA

Про церемонію

Церемонія пройшла в так званому адміністративному будинку імені Ейзенхауера, що входить в комплекс Білого дому. За свідченням апарату віце-президента, в ній взяли участь дружина нового глави космічного відомства США Нен Еллен Нельсон, його син Білл Нельсон — молодший і двоє колишніх керівників NASA — Чарльз Болден (2009-2017) і Джеймс Брайденстайн (2018-2021). Останній, втім, був присутній віртуально. Запрошеною на церемонію була і кандидат на посаду заступника глави NASA колишній астронавт Пем Мелрой. Особливий колорит церемонії додало те, що для її проведення в будівлю імені Ейзенхауера доставили зразок місячного грунту масою 129 грамів. Цей експонат був доставлений на Землю в 1972 році учасниками 16-ої експедиції американської програми Apollo. Цей проект передбачав висадку людини на природному супутнику нашої планети.

Деталі

Як передав преспул Білого дому, Болден і Мелрой тримали лептоп, за допомогою якого Брайденстайн прийняв символічну участь в церемонії. Нельсон в короткій промові після вступу на посаду зазначив, що, незважаючи на чергування при владі у Вашингтоні демократів і республіканців, при реалізації космічної програми країни демонструються “спадкоємність і двопартійність”.

Довідка про нового очільника NASA

Сенат Конгресу одноголосно затвердив Нельсона на посаді 29 квітня. Президент Джо Байден вніс кандидатуру колишнього астронавта і законодавця Нельсона на розгляд Сенату в березні.

Нинішньому главі NASA 78 років, він є членом правлячої на даному етапі Демократичної партії, тричі обирався до Сенату від штату Флорида, в якому народився і проживає. У верхній палаті Конгресу працював в 2001-2019 роках. Раніше був членом Палати представників Конгресу (в 1979-1991 роках). Під час роботи в Сенаті і Палаті представників в тому числі очолював підкомітети з космосу. З 2019 року входить до складу консультативної ради NASA. У 1986 році здійснив космічний політ у складі місії STS-61C в рамках програми Space Shuttle. Нельсон став другим в історії діючим членом Конгресу і першим членом Палати представників, котрі побували в космосі.

Виступаючи 21 квітня в комітеті з торгівлі, науці і транспорту Сенату на слуханнях, присвячених вивченню його кандидатури, Нельсон повідомив, що підтримує продовження експлуатації Міжнародної космічної станції до тих пір, поки це не ставить під загрозу безпеку її екіпажу. Крім того, він визнав, що терміни повернення американських астронавтів на Місяць можуть зрушити, хоча NASA як і раніше готується до здійснення першої такої місії в 2024 році. Нельсон також висловив думку, що космічні дослідження Китаю, в тому числі місячні і з потенційним участю Росії, повинні викликати занепокоєння у Сполучених Штатів. Нарешті, він підтвердив, що має намір домагатися збільшення числа учасників пропонованого Вашингтоном угоди про освоєння Місяця, що отримав назву “Угоди Артеміди”.

Що передувало

Наприкінці квітня Сенат США затвердив колишнього сенатора від штату Флорида Білла Нельсона на посаду глави NASA.