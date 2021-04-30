Сенат США призначив нового главу NASA

Деталі

78-річний Нельсон стане 14-м керівником космічного агентства. У коаліції з глибоких досліджень космосу заявили, що Нельсон був одним із найвпливовіших законодавців у галузі космічної політики останніх 40 років. Служачи в Палаті представників, Нельсон мав можливість подорожувати в космос на місії Колумбія STS-61C

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“Протягом своєї служби та керівництва в Палаті представників США та Сенаті США Білл Нельсон був невтомним захисником НАСА та всієї космічної галузі. Протягом чотирьох десятиліть він брав участь у кожному головному політичному рішенні щодо досліджень людини, науки та космічних технологій. Ми готові співпрацювати з адміністратором Нельсоном і підтримувати NASA для просування американського лідерства в космосі”, — сказав виконуючий обов’язки президента та генерального директора Коаліції Ендрю Аллен.

Нагадаємо

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) планує запустити за межі Сонячної системи дослідницький зонд Interstellar Probe, який має полетіти на 1000 астрономічних одиниць від Сонця за 50 років.