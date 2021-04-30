Сенат США назначил нового главу NASA
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сенат США утвердил бывшего сенатора от штата Флорида Билла Нельсона на пост главы NASA. Об этом пишет УНН со ссылкой на Spaceref.
Детали
78-летний Нельсон станет 14-м руководителем космического агентства. В коалиции с глубоких исследований космоса заявили, что Нельсон был одним из самых влиятельных законодателей в области космической политики последних 40 лет. Служа в Палате представителей, Нельсон имел возможность путешествовать в космос на миссии Колумбия STS-61C
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“В течение своей службы и руководства в Палате представителей США и Сенате США Билл Нельсон был неутомимым защитником НАСА и всей космической отрасли. В течение четырех десятилетий он принимал участие в каждом главном политическом решении относительно исследований человека, науки и космических технологий. Мы готовы сотрудничать с администратором Нельсоном и поддерживать NASA для продвижения американского лидерства в космосе ”, - сказал исполняющий обязанности президента и генерального директора Коалиции Эндрю Аллен.
Напомним
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует запустить за пределы Солнечной системы исследовательский зонд Interstellar Probe, который должен полететь на 1000 астрономических единиц от Солнца 50 лет.