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NASA запустить зонд Interstellar Probe далеко за межі Сонячної системи

NASA запустить зонд Interstellar Probe далеко за межі Сонячної системи

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) планує запустити за межі Сонячної системи дослідницький зонд Interstellar Probe, який має полетіти на 1000 астрономічних одиниць від Сонця за 50 років. Про це пише УНН з посиланням на Gizmodo.

Деталі

Як передає видання, новий зонд Interstellar Probe планують запустити до 2030 року. За 15 років він має досягти межі геліосфери, але вся місія буде розрахована на 50 років. Наприкінці місії апарат повинен буде піти на 1000 астрономічних одиниць від Сонця і досягти великої порожнечі за межами досяжності, або ж міжзоряного середовища.

Цитата

“Зонд передає моментальний знімок з місця свого перебування під час так званих мандрівок галактикою. Досліджуючи геліосферу і міжзоряне середовище в її нинішньому стані, в кінцевому підсумку це дозволить нам зрозуміти, як сформувався наш простір в галактиці, а також куди ми йдемо далі”, - розповів астрофізик з Університету Джона Хопкінса Понтус Брандт.

Зокрема, зонд має пройти через геліосферу Сонячної системи для того, щоб вчені могли визначити її точні розміри та структуру.

За всю історію космічних місій лише чотири з зондів були запущені по траєкторіях, а саме: "Піонер-10" і "Піонер-11", "Вояджер-1" і "Вояджер-2". Зонд Interstellar Probe стане стане п’ятим космічним апаратом, який подолає позначку в 50 астрономічних одиниць (7,5 млрд км) від Землі.

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