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NASA запустит зонд Interstellar Probe далеко за пределы Солнечной системы

NASA запустит зонд Interstellar Probe далеко за пределы Солнечной системы

Киев  •  УНН

 • 28550 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует запустить за пределы Солнечной системы исследовательский зонд Interstellar Probe, который должен полететь на 1000 астрономических единиц от Солнца 50 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Как передает издание, новый зонд Interstellar Probe планируют запустить к 2030 году. За 15 лет он должен достичь границы гелиосферы, но вся миссия будет рассчитана на 50 лет. В конце миссии аппарат должен будет пойти на 1000 астрономических единиц от Солнца и достичь большой пустоты вне досягаемости, или же межзвездной среды.

Цитата

"Зонд передает моментальный снимок с места своего пребывания во время так называемых путешествий галактикой. Исследуя гелиосферу и межзвездную среду в ее нынешнем состоянии, в конечном итоге это позволит нам понять, как сформировалось наше пространство в галактике, а также куда мы идем дальше", - рассказал астрофизик из Университета Джона Хопкинса Понтус Брандт.

В частности, зонд должен пройти через гелиосферу Солнечной системы для того, чтобы ученые могли определить ее точные размеры и структуру.

За всю историю космических миссий только четыре из зондов были запущены по траекториям, а именно: "Пионер-10" и "Пионер-11", "Вояджер-1" и "Вояджер-2". Зонд Interstellar Probe станет станет пятым космическим аппаратом, который преодолеет отметку в 50 астрономических единиц (7,5 млрд км) от Земли.

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