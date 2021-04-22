Марсохід NASA Perseverance вперше зміг отримати кисень з атмосфери Марса

Деталі

Безпрецедентного видобутку кисню, буквально з повітря на Марсі, вдалося досягти у експериментальним пристроєм на борту Perseverance, шестиколісного наукового ровера, який приземлився на Червоній планеті 18 лютого після семимісячної подорожі з Землі.

Під час першої активації прилад розміром з тостер, який отримав назву MOXIE, він виробляв близько 5 грамів кисню, що еквівалентно приблизно 10-хвилинному диханню для космонавта.

Незважаючи на те, що початковий результат був незначним, подвиг ознаменував перший експериментальний видобуток природних ресурсів із середовища іншої планети для безпосереднього використання людьми.

Контекст

Планетохід Perseverance 18 лютого здійснив посадку в районі кратера Езеро (Jezero) на Марсі. Сама місія Mars 2020 з ровером стартувала з Землі в липні минулого року. П’ятий марсохід в історії NASA оснащений сімома науковими інструментами для вивчення будови і геології Червоної планети.

Перші кольорові фото передав з Марсу ровер Perseverancе 19 лютого.