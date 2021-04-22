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Марсоход NASA Perseverance впервые смог получить кислород из атмосферы Марса

Марсоход NASA Perseverance впервые смог получить кислород из атмосферы Марса

Киев  •  УНН

 • 24749 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Марсоход Perseverance смог превратить углекислого газа из атмосферы Марса в чистый дышащий кислород. Об этом заявил американское космическое агентство NASA, пишет УНН.

Детали

Беспрецедентного добычи кислорода, буквально из воздуха на Марсе, удалось достичь в экспериментальным устройством на борту Perseverance, шестиколесных научного ровера, который приземлился на Красной планете 18 февраля после семимесячной путешествия с Земли.

При первом запуске прибор размером с тостер, который получил название MOXIE, он производил около 5 граммов кислорода, что эквивалентно примерно 10-минутном дыханию для космонавта.

Несмотря на то, что первоначальный результат был незначительным, подвиг ознаменовал первый экспериментальный добыча природных ресурсов из среды другой планеты для непосредственного использования людьми.

Контекст

Планетоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с велосипедом стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории NASA оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.

Первые цветные фотографии передал с Марса ровер Perseverancе 19 февраля.

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