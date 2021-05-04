Астронавт и законодатель: в США привели к присяге нового главу NASA

О церемонии

Церемония прошла в так называемом административном здании имени Эйзенхауэра, который входит в комплекс Белого дома. По свидетельству аппарата вице-президента, в ней приняли участие супруга нового главы космического ведомства США Нэн Эллен Нельсон, его сын Билл Нельсон — младший и двое бывших руководителей NASA — Чарльз Болден (2009-2017) и Джеймс Брайденстайн (2018-2021). Последний, впрочем, присутствовал виртуально. Приглашенной на церемонию была и кандидат на должность заместителя главы NASA бывший астронавт Пэм Мелрой. Особый колорит церемонии придало то, что для ее проведения в здание имени Эйзенхауэра доставили образец лунного грунта массой 129 граммов. Этот экспонат был доставлен на Землю в 1972 году участниками шестнадцатого экспедиции американской программы Apollo. Этот проект предусматривал высадку человека на естественном спутнике нашей планеты.

Детали

Как передал пресс-пул Белого дома, Болден и Мэлрой держали лэптоп, с помощью которого Брайденстайн принял символическое участие в церемонии. Нельсон в короткой речи после вступления в должность отметил, что, несмотря на чередование у власти в Вашингтоне демократов и республиканцев, при реализации космической программы страны демонстрируются “преемственность и двухпартийность”.

Справка о новом главе NASA

Сенат Конгресса единогласно утвердил Нельсона в должности 29 апреля. Президент Джо Байден внес кандидатуру бывшего астронавта и законодателя Нельсона на рассмотрение Сената в марте.

Нынешнему главе NASA 78 лет, он является членом правящей на данном этапе Демократической партии, трижды избирался в Сенат от штата Флорида, в котором родился и проживает. В верхней палате Конгресса работал в 2001-2019 годах. Ранее был членом Палаты представителей Конгресса (в 1979-1991 годах). Во время работы в Сенате и Палате представителей в том числе возглавлял подкомитеты из космоса. С 2019 года входит в состав консультативного совета NASA. В 1986 году совершил космический полет в составе миссии STS-61C в рамках программы Space Shuttle. Нельсон стал вторым в истории действующим членом Конгресса и первым членом Палаты представителей, побывали в космосе.

Выступая 21 апреля в комитете по торговле, науке и транспорту Сената на слушаниях, посвященных изучению его кандидатуры, Нельсон сообщил, что поддерживает продление эксплуатации Международной космической станции до тех пор, пока это не ставит под угрозу безопасность ее экипажа. Кроме того, он признал, что сроки возврата американских астронавтов на Луну могут сдвинуть, хотя NASA по-прежнему готовится к осуществлению первой такой миссии в 2024 году. Нельсон также высказал мнение, что космические исследования Китая, в том числе месячные и с потенциальным участием России, должны вызывать беспокойство в США. Наконец, он подтвердил, что намерен добиваться увеличения числа участников предлагаемого Вашингтоном соглашения об освоении Луны, получивший название “Соглашения Артемиды”.

Что предшествовало

В конце апреля Сенат США утвердил бывшего сенатора от штата Флорида Билла Нельсона на пост главы NASA.