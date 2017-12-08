Армія Словаччини недорахувалася тисячі патронів та інших боєприпасів

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Збройним силам Словацької Республіки бракує тисячі одиниць боєприпасів. Серед боєприпасів, які не були виявлені на складах під час перевірок, “80 ручних гранат RG-F1, 11 протитанкових гранат RPG-75, 40 ручних гранат URG-86, 6 зарядів для гранатометів, понад 200 тисяч куль та інших боєприпасів”, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.