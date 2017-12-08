Армія Словаччини недорахувалася тисячі патронів та інших боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Збройним силам Словацької Республіки бракує тисячі одиниць боєприпасів. Серед боєприпасів, які не були виявлені на складах під час перевірок, “80 ручних гранат RG-F1, 11 протитанкових гранат RPG-75, 40 ручних гранат URG-86, 6 зарядів для гранатометів, понад 200 тисяч куль та інших боєприпасів”, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
Нестачу боєприпасів виявив, як зазначається в заяві міністерства оборони Словаччини, “надзвичайний переоблік складів з боєприпасами, який наказав провести міністр оборони Словаччини Петер Ґайдош”.
ЗМІ відзначає, що звірка наявності боєприпасів на складах була “першою 100-відсотковою фізичною перевіркою боєприпасів в історії наших Збройних сил Словацької Республіки. Була звірена кожна одиниця боєприпасів”. На думку міністра, “вся система погано збудована, її потрібно міняти”.
У той же час, за інформацією начальника Генерального штабу словацьких Збройних сил Мілана Максима, яку приводить видання, за результатами перевірки стану наявності боєприпасів виявлені їх нестачі на складах у Тренчині — Кубрі, Склене, Рожняві й у Новаках. Причину слід шукати “в обліку, або ж сталися крадіжки; підвели окремі особи, частково — система”, наголосив Мілан Максим.
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ВИдання також додає, що у міністерстві оборони Словаччини вже посилили охорону складів з боєприпасами, запровадили низку інших заходів, які мають забезпечити охорону складів із боєприпасами.
Як зазначив Мілан Максим, відповідальність за виявлені недоліки в обліку і збереженні боєприпасів понесе “28 осіб, але справа ще не закрита”.
“З них 15 професійних військових і 13 працівників”, — уточнив високопосадовець.
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Перший віце-президент Поліції Словацької Республіки полковник Ярослав Малик заявив, що розслідування справи триває. Зокрема, він не виключив, що до певних “помилок в обліку могло дійти ще при розділі Чехословаччини і наступному обліку цього матеріалу”.