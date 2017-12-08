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Армия Словакии недосчиталась тысяч патронов и других боеприпасов

Армия Словакии недосчиталась тысяч патронов и других боеприпасов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Вооруженным силам Словацкой Республики не хватает тысячи единиц боеприпасов. Среди боеприпасов, которые не были обнаружены на складах при проверках, "80 ручных гранат RG-F1, 11 противотанковых гранат RPG-75, 40 ручных гранат URG-86, 6 зарядов для гранатометов, более 200 000 патронов и других боеприпасов", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Недостаток боеприпасов обнаружили, как отмечается в заявлении министерства обороны Словакии, в ходе "чрезвычайного переучета складов с боеприпасами, который приказал провести министр обороны Словакии Петер Ґайдош".

СМИ отмечает, что сверка наличия боеприпасов на складах была "первой 100-процентной физической проверкой боеприпасов в истории Вооруженных сил Словацкой Республики. Была сверена каждая единица боеприпасов". По мнению министра, "вся система плохо построена, ее нужно менять".

В то же время, по информации начальника Генерального штаба словацких Вооруженных сил Милана Максима, которую приводит издание, по результатам проверки состояния наличия боеприпасов обнаружены их недостаток на складах в Тренчине - Кубре, Склене, Рожняве и в Новаках. Причину следует искать "в учете, или же произошли кражи; подвели отдельные лица, частично - система", подчеркнул Милан Максим.

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Издание также добавляет, что в министерстве обороны Словакии уже усилили охрану складов с боеприпасами, ввели ряд других мер, которые должны обеспечить охрану складов с боеприпасами.

Как отметил Милан Максим, ответственность за выявленные недостатков в учете и хранении боеприпасов понесет "28 человек, но дело еще не закрыто".

"Из них 15 профессиональных военных и 13 работников", - уточнил министр.

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Первый вице-президент Полиции Словацкой Республики полковник Ярослав Малик заявил, что расследование дела продолжается. В частности, он не исключил, что определенные "ошибки в учете могли произойти еще при разделе Чехословакии и последующем учете этого материала".

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