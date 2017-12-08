Армия Словакии недосчиталась тысяч патронов и других боеприпасов

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Вооруженным силам Словацкой Республики не хватает тысячи единиц боеприпасов. Среди боеприпасов, которые не были обнаружены на складах при проверках, "80 ручных гранат RG-F1, 11 противотанковых гранат RPG-75, 40 ручных гранат URG-86, 6 зарядов для гранатометов, более 200 000 патронов и других боеприпасов", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".