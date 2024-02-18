Армія рф зранку обстрілює Нікопольщину: є поранений
Київ • УНН
У неділю вранці російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, в результаті чого 56-річний чоловік отримав осколкове поранення голови та перелом передпліччя.
російські війська зранку неділі обстрілюють Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих атак вже є один постраждалий, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
росіяни гатять по Нікопольському району від ранку. З десяток артилерійських снарядів випустили по Мирівській громаді. На жаль, є постраждалий
З його слів, постраждав 56-річний чоловік. У нього осколкове поранення голови та перелом передпліччя. Лікарі оцінюють його стан як середній, вказав Лисак.
Доповнення
Армія рф у ніч на 18 лютого обстріляла з важкої артилерії Нікопольщину Дніпропетровської області. Під ударом опинились Нікополь та Мирівська громади. Обійшлось без постраждалих.