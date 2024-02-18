Армия рф с утра обстреливает Никопольщину: есть раненый

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
  •  29481 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  203084 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  271775 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  214232 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  236181 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  314430 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  293372 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  235144 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  219957 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  226886 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Армия рф с утра обстреливает Никопольщину: есть раненый

Армия рф с утра обстреливает Никопольщину: есть раненый

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 10:31  •  12878 просмотра

Read in English

В воскресенье утром российская армия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего 56-летний мужчина получил осколочное ранение головы и перелом предплечья.

российские войска с утра воскресенья обстреливают Никопольский район Днепропетровской области. Вследствие вражеских атак уже есть один пострадавший,  сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН

россияне бьют по Никопольскому району с утра. С десяток артиллерийских снарядов выпустили по Мировской громаде. К сожалению, есть пострадавший

- написал Лысак в соцсетях.

По его словам, пострадал 56-летний мужчина. У него осколочное ранение головы и перелом предплечья. Врачи оценивают его состояние как среднее, указал Лысак. 

Дополнение 

Армия рф в ночь на 18 февраля обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольщину Днепропетровской области. Под ударом оказались Никополь и Мировская громада. Обошлось без пострадавших. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Армія рф зранку обстрілює Нікопольщину: є поранений
Russian army shells Nikopol district in the morning: one wounded
Новости по теме

Армия рф с утра обстреливает Никопольщину: есть раненый

В воскресенье утром российская армия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего 56-летний мужчина получил осколочное ранение головы и перелом предплечья.

Война •   •  12878 просмотра
Армия рф с утра обстреливает Никопольщину: есть раненый

Украина может получить первые F-16 в июне – СМИ

По сообщениям, Украина может получить первые истребители F-16 из США в июне.

Война •   •  15679 просмотра
Украина может получить первые F-16 в июне – СМИ

Во Львове ночью на объекте промышленности прогремел взрыв - ОВА

Ночью на промышленном объекте во Львове произошел взрыв, в результате которого возник пожар, но никто не пострадал, и следователи работают над установлением причин взрыва.

Общество •   •  13645 просмотра
Во Львове ночью на объекте промышленности прогремел взрыв - ОВА

На Авдеевском направлении оккупанты потеряли 47 186 человек за 4 месяца - Тарнавский

За 4 месяца украинские защитники нанесли огромные потери российским войскам на Авдеевском направлении, убив 47 186 военнослужащих и уничтожив 364 танка.

Война •   •  15355 просмотра
На Авдеевском направлении оккупанты потеряли 47 186 человек за 4 месяца - Тарнавский

Удар рф по Славянску: под завалами разрушенной школы найден погибший

Во время российского ракетного удара по Славянску под завалами разрушенного здания школы было найдено тело 65-летнего школьного сторожа.

Война •   •  16832 просмотра
Удар рф по Славянску: под завалами разрушенной школы найден погибший

ПС ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра

ВС ВС Украины предупредили о предположительно управляемой ракете в направлении города Днепр.

Война •   •  17268 просмотра
ПС ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра

россиянин направил подбитый истребитель на гражданских на оккупированной Луганщине - ОВА

Российский пилот направил свой сбитый истребитель на гражданские населенные пункты в оккупированной Луганской области Украины, что могло привести к человеческим жертвам.

Война •   •  26134 просмотра
россиянин направил подбитый истребитель на гражданских на оккупированной Луганщине - ОВА

россияне во время наступления на Авдеевку потеряли убитыми 17 тысяч военных - Лиховий

По данным Дмитрия Лиховия, россия потеряла 47 000 военнослужащих, в том числе 17 000 погибшими во время наступления с целью захвата Авдеевки в Донецкой области.

Война •   •  25027 просмотра
россияне во время наступления на Авдеевку потеряли убитыми 17 тысяч военных - Лиховий

рф захватила Авдеевку, потому что впервые смогла установить преимущество в воздухе - ISW

Российские войска впервые смогли установить временное локальное преимущество в воздухе и смогли предоставить наземным войскам непосредственную поддержку с воздуха во время наступления на Авдеевку Донецкой области.

Война •   •  24996 просмотра
рф захватила Авдеевку, потому что впервые смогла установить преимущество в воздухе - ISW

Завершены спасательные работы на месте удара рф по Купянску: двое погибших, четверо спасенных

Двое погибших и четверо спасенных после российской бомбардировки в Купянске Харьковской области.

Война •   •  23291 просмотра
Завершены спасательные работы на месте удара рф по Купянску: двое погибших, четверо спасенных