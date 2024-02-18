Армия рф с утра обстреливает Никопольщину: есть раненый

российские войска с утра воскресенья обстреливают Никопольский район Днепропетровской области. Вследствие вражеских атак уже есть один пострадавший, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

россияне бьют по Никопольскому району с утра. С десяток артиллерийских снарядов выпустили по Мировской громаде. К сожалению, есть пострадавший - написал Лысак в соцсетях.

По его словам, пострадал 56-летний мужчина. У него осколочное ранение головы и перелом предплечья. Врачи оценивают его состояние как среднее, указал Лысак.

Дополнение

Армия рф в ночь на 18 февраля обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольщину Днепропетровской области. Под ударом оказались Никополь и Мировская громада. Обошлось без пострадавших.