Армія рф зранку криє вогнем Херсон: обстріляний медзаклад
Київ • УНН
Російська армія обстріляла медичний заклад та житлові будинки в Херсоні, внаслідок чого виникла пожежа.
російській війська з сьогоднішнього ранку продовжують атаки на Херсон. Зокрема, обстріляли медичний заклад та приватний сектор, сталася пожежа. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
З самого ранку російські окупанти криють вогнем Херсон. Обстріляли один із медичних закладів. Там вибило з три десятки шибок
За його словами, через дві години росіяни атакували приватний сектор. Зафіксовані влучання по житлових будинках та господарчих спорудах.
На місці "прильоту" сталася пожежа. Її оперативно ліквідували вогнеборці.
"Внаслідок цих обстрілів цивільні не постраждали", - повідомив Прокудін.
росіяни вранці обстріляли селище на Херсонщині: постраждала літня людина 16.02.24, 09:45 • 24807 переглядiв