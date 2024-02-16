Армия рф с утра кроет огнем Херсон: обстреляно медучреждение

российские войска с сегодняшнего утра продолжают атаки на Херсон. В частности, обстреляли медицинское учреждение и частный сектор, произошел пожар. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

С самого утра российские оккупанты обстреливают огнем Херсон. Обстреляли одно из медицинских учреждений. Там выбило с три десятка стекол - написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, через два часа россияне атаковали частный сектор. Зафиксированы попадания по жилым домам и хозяйственным постройкам.

На месте "прилета" произошел пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

"В результате этих обстрелов гражданские не пострадали", - сообщил Прокудин.

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