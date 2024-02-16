россияне утром обстреляли поселок на Херсонщине: пострадал пожилой человек

Армия рф сегодня утром обстреляли Ромашково Белозерской общины Херсонской области. Оккупанты попали в дом, пострадал пожилой человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОВА.

Утром оккупанты ударили по Ромашковому Белозерской громады. Один из "прилетов" пришелся по жилому дому. Пострадал пожилой владелец дома - говорится в сообщении ОВА.

Детали

Как отмечается, местный житель, 70 лет, получил осколочные ранения. Бригада "скорой" выехала для оказания ему медицинской помощи.

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