Херсон ночью и утром подвергся очередным атакам рф, произошли пожары - ГСЧС
Ночью российские войска атаковали жилой квартал в Херсоне, вызвав пожар, а утром снова атаковали город, вызвав еще один пожар.
Более 700 оккупантов и сотни дронов: потери рф за сутки на Таврическом направлении
За минувшие сутки на Таврическом направлении украинские военные ликвидировали 711 российских военнослужащих, уничтожили 52 единицы техники и 259 беспилотников.
Венгрия делает вклад в коалицию НАТО по разминированию Украины
Венгрия присоединяется к 20 странам-членам НАТО, которые помогают Украине разминировать территорию в рамках новой Коалиции по разминированию во главе с Литвой.
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
Группа компаний "Автострада" сейчас за свой счет проводит восстановительные работы на участке тоннеля синей ветки киевского метрополитена.
Враг атаковал прифронтовую ТЭС, дефицита электричества нет - Минэнерго
Враг атаковал прифронтовую ТЭС, но никто не пострадал, генерация достаточная и энергосистема остается сбалансированной.
"Ситуация критическая" - Кирби заявил об угрозе захвата Авдеевки
Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил, что Авдеевка в Донецкой области рискует перейти под контроль России из-за того, что у украинских сил заканчиваются артиллерийские боеприпасы.
Убил соседа из-за громкой музыки: в Киеве мужчине грозит 15 лет за решеткой
В Киеве арестовали мужчину по подозрению в смертельном ножевом ранении соседа после драки, вспыхнувшей из-за громкой музыки.
Генштаб об Авдеевском направлении: осуществляется маневр войсками и плановое усиление подразделений
Украинские защитники продолжают сдерживать российские войска, которые пытаются окружить Авдеевку.
Несмотря на удаленность фронта: Андрющенко сообщил о новой линии укреплений оккупантов
По словам советника городского головы Мариуполя, россияне строят новые укрепления от Никольского в Мариупольском районе до Бердянска в Запорожской области.
Один погибший, трое раненых - последствия вражеских атак на Донецкую область за сутки
В результате российских обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки погиб 1 мирный житель в Заре, еще 3 получили ранения.