Херсон ночью и утром подвергся очередным атакам рф, произошли пожары - ГСЧС

Один из жилых кварталов Херсона ночью подвергся атаке российских войск, произошло возгорание. Сегодня утром враг снова атаковал город, вызвав пожар. Об этом сообщили в пятницу в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"Херсон ежедневно под вражеским обстрелом. Сегодня ночью армия рф атаковала один из жилых кварталов города, загорелась хозяйственная постройка. Уже утром очередная атака врага вызвала пожар нежилого здания на территории частного домовладения в Корабельном районе города", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Как отмечается, первый пожар пожарные ликвидировали в течение тридцати минут, второй также быстро потушили.

На Херсонщине из-за российской агрессии погиб 1 человек