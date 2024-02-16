Херсон вночі та вранці зазнав чергових атак рф, сталися пожежі - ДСНС

Один із житлових кварталів Херсона вночі зазнав атаки російських військ, сталося загорання. Сьогодні вранці ворог знову атакував місто, спричинивши пожежу. Про це повідомили у п'ятницю у ДСНС України, пише УНН.

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"Херсон щодня під ворожим обстрілом. Сьогодні вночі армія рф атакувала один з житлових кварталів міста, загорілась господарча споруда. Уже вранці чергова атака ворога спричинила пожежу нежитлової будівлі на території приватного домоволодіння в Корабельному районі міста", - повідомили у ДСНС у соцмережах.

Як зазначається, першу пожежу вогнеборці ліквідували протягом тридцяти хвилин, другу також швидко загасили.

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