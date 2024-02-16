Херсон вночі та вранці зазнав чергових атак рф, сталися пожежі - ДСНС
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували житловий квартал у Херсоні, спричинивши пожежу, а вранці знову атакували місто, спричинивши ще одну пожежу.
Один із житлових кварталів Херсона вночі зазнав атаки російських військ, сталося загорання. Сьогодні вранці ворог знову атакував місто, спричинивши пожежу. Про це повідомили у п'ятницю у ДСНС України, пише УНН.
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"Херсон щодня під ворожим обстрілом. Сьогодні вночі армія рф атакувала один з житлових кварталів міста, загорілась господарча споруда. Уже вранці чергова атака ворога спричинила пожежу нежитлової будівлі на території приватного домоволодіння в Корабельному районі міста", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
Як зазначається, першу пожежу вогнеборці ліквідували протягом тридцяти хвилин, другу також швидко загасили.
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