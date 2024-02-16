росіяни вранці обстріляли селище на Херсонщині: постраждала літня людина

Армія рф сьогодні вранці обстріляли Ромашкове Білозерської громади Херсонської області. Окупанти влучили у будинок, постраждала літня людина. Про це УНН повідомляє із посиланням на ОВА.

Зранку окупанти вдарили по Ромашковому Білозерської громади. Один із "прильотів" прийшовся по житловому будинку. Постраждав літній власник оселі - йдеться у повідомленні ОВА.

Деталі

Як зазначається, місцевий житель, 70 років, отримав уламкові поранення. Бригада "швидкої" виїхала для надання йому медичної допомоги.

Херсон вночі та вранці зазнав чергових атак рф, сталися пожежі - ДСНС