росіяни вранці обстріляли селище на Херсонщині: постраждала літня людина
Київ • УНН
Літній чоловік у селі Ромашкове отримав поранення внаслідок російського обстрілу, росіяни влучили у його будинок сьогодні вранці.
Армія рф сьогодні вранці обстріляли Ромашкове Білозерської громади Херсонської області. Окупанти влучили у будинок, постраждала літня людина. Про це УНН повідомляє із посиланням на ОВА.
Зранку окупанти вдарили по Ромашковому Білозерської громади. Один із "прильотів" прийшовся по житловому будинку. Постраждав літній власник оселі
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Як зазначається, місцевий житель, 70 років, отримав уламкові поранення. Бригада "швидкої" виїхала для надання йому медичної допомоги.
Херсон вночі та вранці зазнав чергових атак рф, сталися пожежі - ДСНС16.02.24, 09:39 • 22732 перегляди