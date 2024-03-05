Армія рф за добу вбила одного жителя Донеччини та ще одного поранила
Київ • УНН
За минулу добу російські військові вбили одного жителя Олександрополя Донецької області та поранили ще одного мирного жителя регіону.
Російські війська за минулу добу вбили одного жителя Донецької області - в Олександрополі. Ще один цивільний в області отримав поранення, повідомив у вівторок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
За 4 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - в Олександрополі. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення.
Доповнення
З 24 лютого 2022 року, за даними голови ОВА, росіяни вбили 1876 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4661.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
На Донеччині росіяни вбили рятувальників, які гасили пожежу спричинену обстрілом 04.03.24, 20:18 • 32585 переглядiв