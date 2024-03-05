Армия рф за сутки убила одного жителя Донетчины и еще одного ранила

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
  •  121278 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
  •  143241 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  134936 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  138739 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  138505 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  228869 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  284604 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  244498 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  265034 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  272175 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Армия рф за сутки убила одного жителя Донетчины и еще одного ранила

Армия рф за сутки убила одного жителя Донетчины и еще одного ранила

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 07:13  •  13571 просмотра

Read in English

За минувшие сутки российские военные убили одного жителя Александрополя Донецкой области и ранили еще одного мирного жителя региона.

Российские войска за минувшие сутки убили одного жителя Донецкой области - в Александрополе. Еще один гражданский в области получил ранения, сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 4 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Александрополе. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения.

- сообщил Филашкин в Telegram.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, по данным главы ОВА, россияне убили 1876 мирных жителей Донетчины, ранили еще 4661.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

В Донецкой области россияне убили спасателей, которые тушили пожар, вызванный обстрелом4 марта 2024, 18:18 • 22726 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
volnovakhaВолноваха
mariupolМариуполь
donetskДонецк
Армія рф за добу вбила одного жителя Донеччини та ще одного поранила
Russian army kills one resident of Donetsk region and wounds another overnight
Новости по теме

Армия рф за сутки убила одного жителя Донетчины и еще одного ранила

За минувшие сутки российские военные убили одного жителя Александрополя Донецкой области и ранили еще одного мирного жителя региона.

Война •   •  13571 просмотра
Армия рф за сутки убила одного жителя Донетчины и еще одного ранила

Враг обстрелял поселок на Харьковщине во время разгрузки гумпомощи, за сутки в области в результате атаки рф один раненый

Российская армия обстреляла село в Богодуховском районе Харьковщины во время разгрузки гуманитарной помощи. За сутки в области в результате вражеских атак один человек получил ранения.

Война •   •  13045 просмотра
Враг обстрелял поселок на Харьковщине во время разгрузки гумпомощи, за сутки в области в результате атаки рф один раненый

Белый дом: путин пользуется задержкой с голосованием помощи США для Украины

Кирби заявил, что путин пользуется тем, что Конгресс задерживает голосование о помощи Украине.

Война •   •  17137 просмотра
Белый дом: путин пользуется задержкой с голосованием помощи США для Украины

Враг за сутки атаковал 19 населенных пунктов Херсонщины: есть раненый и повреждения

За минувшие сутки российские военные обстреляли 19 населенных пунктов Херсонской области, повредив здания и ранив одного человека.

Война •   •  14942 просмотра
Враг за сутки атаковал 19 населенных пунктов Херсонщины: есть раненый и повреждения

В ГУР подтвердили уничтожение корабля рф "сергей котов": все детали

Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило, что его спецподразделение в ночь с 4 на 5 марта в украинских водах вблизи Керченского пролива уничтожило корабль черноморского флота россии "сергей котов" стоимостью около 65 миллионов долларов.

Война •   •  16232 просмотра
В ГУР подтвердили уничтожение корабля рф "сергей котов": все детали

СМИ: поражение российского корабля "Сергей Котов" подтверждают, это спецоперация ГУР

Как сообщается, украинские военные провели спецоперацию по поражению российского сторожевого корабля "Сергей Котов" в оккупированном Крыму.

Война •   •  15830 просмотра
СМИ: поражение российского корабля "Сергей Котов" подтверждают, это спецоперация ГУР

Использовали кассетные боеприпасы: оккупанты ударили по Запорожской области почти 300 раз, есть погибший и раненый

Российская армия 295 раз ударила по 8 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.

Война •   •  14959 просмотра
Использовали кассетные боеприпасы: оккупанты ударили по Запорожской области почти 300 раз, есть погибший и раненый

Сырский принял участие в переговорах с главой Пентагона: обсудили ситуацию на фронте и обеспечение потребностей ВСУ

Украинский командующий обсудил с министром обороны США ситуацию на фронте.

Война •   •  18244 просмотра
Сырский принял участие в переговорах с главой Пентагона: обсудили ситуацию на фронте и обеспечение потребностей ВСУ

Враг ночью атаковал Одесскую область "шахедами": Кипер сообщил о последствиях

Здания рекреационного объекта в Одесском районе были повреждены в результате российской атаки прошлой ночью, возник пожар, но его быстро потушили.

Война •   •  23194 просмотра
Враг ночью атаковал Одесскую область "шахедами": Кипер сообщил о последствиях

В сети сообщают о ночной атаке на российский корабль "Сергей Котов" в районе Феодосии

Российский патрульный корабль "Сергей Котов" был поражен вблизи Феодосии в оккупированном Крыму в результате ночной атаки, о которой сообщили российские паблики.

Война •   •  28584 просмотра
В сети сообщают о ночной атаке на российский корабль "Сергей Котов" в районе Феодосии