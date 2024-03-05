Армия рф за сутки убила одного жителя Донетчины и еще одного ранила
Киев • УНН
За минувшие сутки российские военные убили одного жителя Александрополя Донецкой области и ранили еще одного мирного жителя региона.
Российские войска за минувшие сутки убили одного жителя Донецкой области - в Александрополе. Еще один гражданский в области получил ранения, сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
За 4 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Александрополе. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения.
Дополнение
С 24 февраля 2022 года, по данным главы ОВА, россияне убили 1876 мирных жителей Донетчины, ранили еще 4661.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
В Донецкой области россияне убили спасателей, которые тушили пожар, вызванный обстрелом4 марта 2024, 18:18 • 22726 просмотров
Армия рф за сутки убила одного жителя Донетчины и еще одного ранила
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