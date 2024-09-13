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Армія рф за добу обстріляла 11 населених пунктів Донеччини: пошкоджено 42 цивільних об’єкти

Армія рф за добу обстріляла 11 населених пунктів Донеччини: пошкоджено 42 цивільних об’єкти

Київ • УНН

 • 12803 перегляди

Армія рф 20 разів атакувала Донецьку область, пошкодивши 42 цивільні об'єкти. Загинули 4 мирних жителі, включаючи 3 представників Червоного Хреста, поранено 10 осіб, у тому числі дитину.

російські війська минулої доби, 12 вересня, 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Зокрема росіяни вдарили авіабомбами "ФАБ-250" по Покровську та Красноярському, а також по представниках Міжнародного Комітету Червоного Хреста у Віролюбівці. Про це УНН повідомляє із посиланням на голову ОВА Вадима Філашкіна та поліцію регіону. 

"Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1178 людей, у тому числі 198 дітей", - повідомив голова ОВА.

В поліції регіону розповіли, що від ворожого вогню постраждали 11 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Курахове, Покровськ, Торецьк, селища Курахівка, Шевченко, села Брусівка, Віролюбівка, Красноярське, Суха Балка.

Атаки рф забрали життя ще 4 жителів Донеччини, 10 поранено13.09.24, 09:28 • 26697 переглядiв

Пошкоджено 42 цивільних об’єкти - 26 житлових будинків, господарські споруди, автомобілі, критичну інфраструктуру.

  • На Красноярське окупанти скинули дві авіабомби «ФАБ-250» з модулем УМПК – вбили цивільну особу та чотирьох поранили. Руйнувань зазнали 4 приватних оселі.
  • Віролюбівку ворог накрив з артилерії – загинули троє представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ще двоє отримали поранення. Пошкоджено три автомобілі гуманітарної місії.
  • Двоє мирних жителів зазнали травм внаслідок обстрілів Костянтинівки, пошкоджено 14 приватних будинків, критичну інфраструктуру.
  • У Сухій Балці поранено дитину.
  • Є поранений у Кураховому, пошкоджено три багатоквартирних будинки.
  • По Покровську росіяни вдарили двома авіабомбами «ФАБ-250» з модулем УМПК – пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, цивільне авто та нежитлове приміщення. У Гірнику внаслідок ворожих атак пошкоджено багатоквартирний і три приватних будинки.

Троє працівників МКЧХ загинули на Донеччині через обстріл рф - Лубінець звернувся до Червоного Хреста12.09.24, 15:02 • 14121 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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