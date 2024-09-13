Армія рф за добу обстріляла 11 населених пунктів Донеччини: пошкоджено 42 цивільних об’єкти
Київ • УНН
Армія рф 20 разів атакувала Донецьку область, пошкодивши 42 цивільні об'єкти. Загинули 4 мирних жителі, включаючи 3 представників Червоного Хреста, поранено 10 осіб, у тому числі дитину.
російські війська минулої доби, 12 вересня, 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Зокрема росіяни вдарили авіабомбами "ФАБ-250" по Покровську та Красноярському, а також по представниках Міжнародного Комітету Червоного Хреста у Віролюбівці. Про це УНН повідомляє із посиланням на голову ОВА Вадима Філашкіна та поліцію регіону.
"Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1178 людей, у тому числі 198 дітей", - повідомив голова ОВА.
В поліції регіону розповіли, що від ворожого вогню постраждали 11 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Курахове, Покровськ, Торецьк, селища Курахівка, Шевченко, села Брусівка, Віролюбівка, Красноярське, Суха Балка.
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Пошкоджено 42 цивільних об’єкти - 26 житлових будинків, господарські споруди, автомобілі, критичну інфраструктуру.
- На Красноярське окупанти скинули дві авіабомби «ФАБ-250» з модулем УМПК – вбили цивільну особу та чотирьох поранили. Руйнувань зазнали 4 приватних оселі.
- Віролюбівку ворог накрив з артилерії – загинули троє представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ще двоє отримали поранення. Пошкоджено три автомобілі гуманітарної місії.
- Двоє мирних жителів зазнали травм внаслідок обстрілів Костянтинівки, пошкоджено 14 приватних будинків, критичну інфраструктуру.
- У Сухій Балці поранено дитину.
- Є поранений у Кураховому, пошкоджено три багатоквартирних будинки.
- По Покровську росіяни вдарили двома авіабомбами «ФАБ-250» з модулем УМПК – пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, цивільне авто та нежитлове приміщення. У Гірнику внаслідок ворожих атак пошкоджено багатоквартирний і три приватних будинки.
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