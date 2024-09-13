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Атаки рф забрали життя ще 4 жителів Донеччини, 10 поранено

Київ • УНН

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За добу російські війська вбили 4 цивільних у Донецькій області: 3 у Віролюбівці та 1 у Красноярському. Ще 10 людей отримали поранення внаслідок обстрілів регіону.

За добу російські війська вбили 4 людей у Донецькій області, ще 10 людей отримали поранення, повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.  

За 12 вересня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Віролюбівці та 1 у Красноярському. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення

- написав Філашкін.

Доповнення

З 24 лютого 2022 року, як вказано, росіяни вбили 2754 мирних жителів Донеччини, поранили ще 6031. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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