Атаки рф забрали життя ще 4 жителів Донеччини, 10 поранено
Київ • УНН
За добу російські війська вбили 4 цивільних у Донецькій області: 3 у Віролюбівці та 1 у Красноярському. Ще 10 людей отримали поранення внаслідок обстрілів регіону.
За добу російські війська вбили 4 людей у Донецькій області, ще 10 людей отримали поранення, повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.
За 12 вересня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Віролюбівці та 1 у Красноярському. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення
Доповнення
З 24 лютого 2022 року, як вказано, росіяни вбили 2754 мирних жителів Донеччини, поранили ще 6031. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.