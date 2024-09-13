Атаки рф унесли жизни еще 4 жителей Донецкой области, 10 ранены

За сутки российские войска убили 4 человека в Донецкой области, еще 10 человек получили ранения, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

За 12 сентября россияне убили 4 жителей Донецкой области: 3 в Веролюбовке и 1 в Красноярском. Еще 10 человек в области за сутки получили ранения - написал Филашкин.

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С 24 февраля 2022 года, как указано, россияне убили 2754 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 6031. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока точно неизвестно.