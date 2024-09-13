Атаки рф унесли жизни еще 4 жителей Донецкой области, 10 ранены
Киев • УНН
За сутки российские войска убили 4 гражданских в Донецкой области: 3 в Веролюбовке и 1 в Красноярском. Еще 10 человек получили ранения в результате обстрелов региона.
За сутки российские войска убили 4 человека в Донецкой области, еще 10 человек получили ранения, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.
За 12 сентября россияне убили 4 жителей Донецкой области: 3 в Веролюбовке и 1 в Красноярском. Еще 10 человек в области за сутки получили ранения
Дополнение
С 24 февраля 2022 года, как указано, россияне убили 2754 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 6031. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока точно неизвестно.