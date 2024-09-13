Армия рф за сутки обстреляла 11 населенных пунктов Донетчины: повреждены 42 гражданских объекта

российские войска за прошедшие сутки, 12 сентября, 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В частности россияне ударили авиабомбами «ФАБ-250» по Покровску и Красноярскому, а также по представителям Международного Комитета Красного Креста в Веролюбовке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу ОВА Вадима Филашкина и полицию региона.

«Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 1178 человек, в том числе 198 детей», - сообщил глава ОГА.

В полиции региона рассказали, что от вражеского огня пострадали 11 населенных пунктов: города Горняк, Константиновка, Курахово, Покровск, Торецк, поселки Кураховка, Шевченко, села Брусовка, Веролюбовка, Красноярское, Сухая Балка.

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Повреждены 42 гражданских объекта - 26 жилых домов, хозяйственные постройки, автомобили, критическая инфраструктура.

На Красноярское оккупанты сбросили две авиабомбы «ФАБ-250» с модулем УМПК - убили гражданское лицо и четырех ранили. Разрушениям подверглись 4 частных дома.

Веролюбовку враг накрыл из артиллерии - погибли трое представителей Международного Комитета Красного Креста, еще двое получили ранения. Повреждены три автомобиля гуманитарной миссии.

Двое мирных жителей получили травмы в результате обстрелов Константиновки, повреждены 14 частных домов, критическая инфраструктура.

В Сухой Балке ранен ребенок.

Есть раненый в Курахово, повреждены три многоквартирных дома.

По Покровску россияне ударили двумя авиабомбами «ФАБ-250» с модулем УМПК - повредили объект критической инфраструктуры, гражданское авто и нежилое помещение. В Горняке в результате вражеских атак повреждены многоквартирный и три частных дома.

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