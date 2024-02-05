Армія рф понад 140 разів вдарила по Запорізькій області, атакувала 27 дронами
Київ • УНН
Російські військові обстріляли 20 населених пунктів у Запорізькій області за допомогою 27 безпілотників та артилерії, здійснивши 144 обстріли, але не спричинивши жертв.
російські військові минулої доби, 4 лютого, обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області. Зокрема, атакували 27 БПЛА. Обійшлося без постраждалих. Про це УНН повідомляє із посиланням на Запорізьку ОВА.
Минулої доби окупанти завдали 144 удари по 20 населених пунктах Запорізької області
За даними ОВА, ворог минулої доби здійснив 27 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малинівці й Левадному, а також 6 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки, Новоіванівки, Темирівки, Роботиного та Степового.
111 ворожих артударів прийшлися по території Новоандріївки, Гуляйпільського, Білогір'я, Роботиного, Кам'янського, Малих Щербаків, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню.
"Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих", - повідомили в ОВА.
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