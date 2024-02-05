Армия рф более 140 раз ударила по Запорожской области, атаковала 27 дронами
Российские военные обстреляли 20 населенных пунктов в Запорожской области с помощью 27 беспилотников и артиллерии, осуществив 144 обстрела, но не вызвав жертв.
Франция вызывает посла россии на фоне гибели французских волонтеров от удара рф в Украине и всплеска дезинформации - Reuters
Франция вызывает посла россии, чтобы осудить удар российского беспилотника в Украине, в результате которого погибли двое французских гуманитарных работников, а также распространение российской дезинформации.
Около 26% территории все еще находятся под оккупацией рф - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что, хотя россия пока оккупировала около 26% территории Украины, Украине удалось остановить дальнейшее продвижение российских войск.
россия заявила об "уничтоженном" беспилотнике ночью в брянской области
рф заявила, что ночью "уничтожила" беспилотник над брянской областью.
Один погибший, четверо раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки
Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области 4 февраля. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации.
Спикер Палаты представителей США обещает "похоронить" сенатское соглашение о границе и помощи Украине
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон раскритиковал двухпартийное соглашение Сената по границе, которое предусматривало финансирование Украины, заявив, что законопроект будет "мертвым по прибытии" в Палату представителей.
Оккупанты за сутки обстреляли около 18 населенных пунктов Харьковщины, увеличили количество авиаударов - ОВА
За минувшие сутки оккупанты обстреляли около 18 населенных пунктов в Харьковской области, увеличив количество авиаударов и повредив инфраструктуру - электроподстанции и здания, но обошлось без жертв.
Армия рф ночью обстреляла из артиллерии громаду в Днепропетровской области
Российские войска ночью обстреляли из артиллерии Марганецкую громаду Днепропетровской области.
россияне выпустили по Херсонщине более 130 снарядов: есть раненый
Российские войска выпустили более 130 снарядов по Херсонской области, ранив одного человека во время 36 обстрелов за минувшие сутки.
Зеленский относительно информации о возможном увольнении Залужного: "Нужна перезагрузка"
Президент Зеленский заявил, что Украина нуждается в смене руководства и "перезагрузке", когда его спросили о возможной отставке командующего Вооруженными силами Валерия Залужного.