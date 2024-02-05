Армия рф более 140 раз ударила по Запорожской области, атаковала 27 дронами

российские военные за прошедшие сутки, 4 февраля, обстреляли 20 населенных пунктов Запорожской области. В частности, атаковали 27 БПЛА. Обошлось без пострадавших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Запорожскую ОВА.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 144 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области - говорится в сообщении ОВА.

По данным ОВА, враг за прошедшие сутки совершил 27 БПЛА-атак по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Новодаровке, Чаровному, Малиновке и Левадному, а также 6 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки, Новоивановки, Темировки, Роботино и Степного.

111 вражеских артударов пришлись по территории Новоандреевки, Гуляйпольского, Белогорья, Роботино, Каменского, Малых Щербаков, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других городов и сел на линии огня.

"Поступило 2 сообщения о разрушении жилых домов. Без пострадавших", - сообщили в ОВА.

Оккупанты за сутки обстреляли около 18 населенных пунктов Харьковщины, увеличили количество авиаударов - ОВА