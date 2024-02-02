Армія рф двічі з обіду обстріляла Інгулець на Херсонщині: є постраждалі

російська армія сьогодні в обід двічі атакувала Інгулець Херсонської області. Внаслідок ворожих атак постраждали двоє людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА.

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Як зазначається, в обід внаслідок ворожого обстрілу постраждала 59-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, поранення голови та ніг. Бригада "швидкої" надала потерпілій меддопомогу на місці.

Пізніше, як повідомляється, ворог знову вкрив вогнем населений пункт. Внаслідок атаки було поранено 37-річного чоловіка. З вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги його доставили до лікарні, вказали в ОВА.

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