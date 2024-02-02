Армия рф дважды с обеда обстреляла Ингулец на Херсонщине: есть пострадавшие

российская армия сегодня в обед дважды атаковала Ингулец Херсонской области. В результате вражеских атак пострадали два человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Детали

Как отмечается, в обед в результате вражеского обстрела пострадала 59-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму, ранения головы и ног. Бригада "скорой" оказала пострадавшей медпомощь на месте.

Позже, как сообщается, враг снова покрыл огнем населенный пункт. В результате атаки был ранен 37-летний мужчина. С взрывной травмой и осколочными ранениями ноги его доставили в больницу, указали в ОВА.

По Херсонской области россияне выпустили 1606 снарядов, есть жертвы