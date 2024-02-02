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Армия рф дважды с обеда обстреляла Ингулец на Херсонщине: есть пострадавшие

Армия рф дважды с обеда обстреляла Ингулец на Херсонщине: есть пострадавшие

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 12:41  •  5085 просмотра

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Российская армия дважды обстреляла поселок Ингулец Херсонской области, ранив 59-летнюю женщину и 37-летнего мужчину.

российская армия сегодня в обед дважды атаковала Ингулец Херсонской области. В результате вражеских атак пострадали два человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА. 

Детали 

Как отмечается, в обед в результате вражеского обстрела пострадала 59-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму, ранения головы и ног. Бригада "скорой" оказала пострадавшей медпомощь на месте. 

Позже, как сообщается, враг снова покрыл огнем населенный пункт. В результате атаки был ранен 37-летний мужчина. С взрывной травмой и осколочными ранениями ноги его доставили в больницу, указали в ОВА.

По Херсонской области россияне выпустили 1606 снарядов, есть жертвы02 февраль 2024, 06:28 • 24510 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
khersonskaya-oblastХерсонская область
khersonХерсон
Армія рф двічі з обіду обстріляла Інгулець на Херсонщині: є постраждалі
Russian army fired twice at Ingulets in Kherson region in the afternoon: there are victims
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Армия рф дважды с обеда обстреляла Ингулец на Херсонщине: есть пострадавшие

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