Арктичне повітря принесе морози та сніг в Україну на Новий рік - Гідрометцентр
Київ • УНН
1 січня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, морози та невеликий сніг на заході, сході та північному сході. У Києві та області прогнозується мінлива хмарність без опадів, температура повітря -10°...-8°.
У четвер, 1 січня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, у перший день Нового року нас очікує справжня зимова погода, яку зумовить арктичне повітря, що продовжує надходити з півночі. Тож буде морозно, до того ж, на заході і на сході та північному сході України випадатиме невеликий сніг.
На дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця. Вітер переважно західний, на заході країни - південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Щодо температури, то вдень в межах 6..11° морозу; на півдні країни та в більшості західних областей в денні години 1-6° морозу
У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура повітря -10°...-8°.
