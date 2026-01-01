Арктичне повітря принесе морози та сніг в Україну на Новий рік - Гідрометцентр

У четвер, 1 січня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у перший день Нового року нас очікує справжня зимова погода, яку зумовить арктичне повітря, що продовжує надходити з півночі. Тож буде морозно, до того ж, на заході і на сході та північному сході України випадатиме невеликий сніг.

На дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця. Вітер переважно західний, на заході країни - південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Щодо температури, то вдень в межах 6..11° морозу; на півдні країни та в більшості західних областей в денні години 1-6° морозу - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура повітря -10°...-8°.

